Thibaut Courtois officieel een koppel met Israëlisch model: ’Liefde van mijn leven’

Het gaat om Mishel Gerzig, een 24-jarig Israëlisch model. Begin juni had Courtois al bevestigd dat hij opnieuw een vriendin heeft. „Het is een Israëlische”, bleef hij toen ietwat geheimzinnig. „Ik kan er nog niet zo veel over zeggen. Of ze voor Spanje of België juicht? Voor België, het is een Israëlische.”

Niet veel later verschenen er foto’s van Courtois met Gerzig op sociale media, maar het was nog ruim twee maanden wachten op de bevestiging van onze nationale nummer één zelf. „De liefde van mijn leven”, schrijft hij in het Hebreeuws, de taal van zijn vriendin, op Instagram.

Hiervoor had de 29-jarige Belg onder meer relaties met Marta Dominguez, met wie hij twee kinderen heeft , Adriana en Nicolás. Zijn andere ex-vriendin, Alba Carrillo, had na de breuk geen goed woord meer over voor de keeper en beschuldigde hem van vreemdgaan.

Op een eerste foto van Courtois en Gerzig op het account van de Israëlische is het voorlopig nog wachten. Zij beperkt zich momenteel vooral tot bikinifoto’s.