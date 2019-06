Oeps, dit zegt neef over relatie Justin Theroux en Jennifer Aniston

Tijdens een tv-interview met de Australische show The Project, werd hem gevraagd wat hij van de fameuze relatie van zijn neef Justin Theroux met Jennifer Aniston vond. Hij kwam met een verrassend spontaan antwoord. „Het eerste wat ik dacht was: ’O, wat jammer. Dan zal hij met Heidi gebroken hebben’. Ik dacht vooral dus eraan dat zijn andere relatie daarmee was beëindigd.” Justin Theroux had eerder een langdurige relatie met kostuumontwerper Heidi Bivens.

Toch was de documentairemaker ook wel onder de indruk. „Onmiddelijk kwam mijn volgende gedachte en die was: ’Dat is wel een soort van cool, dat hij uitgaat met iemand die beroemd is’.” Hij was dan ook gecharmeerd van haar toen hij Aniston daadwerkelijk ontmoette. „Ze kwam heel aardig over. Ik heb haar vaker ontmoet en ik vond haar altijd geweldig.”

Polyamoreus

Tot zover niks aan de hand, maar toen vroeg de interviewster hem of hij Justin en Jennifer niet weer samen kon brengen. Daarop begon hij zijn antwoord: „Wat ik geleerd heb toen ik mijn documentaire over polyamorie maakte...” Beseffend dat hij een gerucht van jewelste de wereld in zou slingeren, corrigeerde hij zich haastig: „Waarmee ik niet wil zeggen dat zíj polyamoreus zijn!” Polyamorie houdt in dat mensen meerdere liefdesrelaties onderhouden met instemming van hun partner. Wat Louis Theroux wel wilde zeggen: „Ik heb geleerd dat je relaties niet moet beoordelen op de duur ervan. Je moet ze beoordelen op de hoeveelheid geluk die de relatie oplevert.”

Justin en Jennifer trouwden nadat ze al vijf jaar samen in 2015 en gingen in 2017 uit elkaar.