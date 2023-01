Tom Hanks en zoon spelen in nieuwe film: ’Het is zonder twijfel speciaal’

„Het is zonder twijfel speciaal want, weet je, ik heb zijn luiers verschoond”, aldus vader Hanks. „Maar daar moet je je gelijk overheen zetten want je hebt een klus te klaren, en dat moet je goed doen en binnen een bepaalde tijd. Dus je moet daarop focussen.”

„Ik weet wat daarvoor nodig is en hij ook”, vervolgt de 66-jarige acteur, die in de film samen met zijn zoon verschillende levensfases van hetzelfde karakter speelt. „Hij is gecast met een specifieke reden. We lijken op elkaar, hij is geen vreemde, en hij weet wat voor druk erop ligt en moet er gewoon voor gaan.”

Ook zoon Truman werd door People gevraagd naar zijn ervaring, waarop hij inging op het imiteren van zijn vader. „Als ik hem nadoe zeggen mensen altijd ’zo klinkt hij niet’. Maar dat is toch echt hoe ik hem hoor. Ieder ander hoort alleen maar ’Houston, we have a problem’, maar ik hoor een knorrige oude man die boos is op de dvd-speler.”