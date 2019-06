NOS-nieuwslezeres Dieuwke Teertstra bevallen

„Het is heel goed gegaan. Hij is woensdagochtend geboren, heel vroeg. Het is een jongen en hij heet Mika”, aldus Dieuwke, die normaal gesproken vrijwel dagelijks op 3FM te horen is. Ook leest zij het nieuws op zender FunX.

Teertstra maakte in januari bekend dat ze in verwachting was. Ze versprak zich destijds op de radio tijdens een gesprek over ’dry January’, het voornemen van veel mensen om in januari geen alcohol te drinken. Omdat ze zwanger was dronk ze helemaal niet meer.