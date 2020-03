Diederik Ebbinge wil graag Promenade maken in coronatijd

„Mensen willen niets liever horen dan Ton Kas die het coronavirus gaat duiden”, lacht Ebbinge. „Het is natuurlijk de vraag hoe we praktisch het programma zouden kunnen maken nu. Maar in de studio kunnen we natuurlijk prima anderhalve meter uit elkaar gaan staan.”

De NPO heeft de afgelopen week meerdere malen aangegeven voor meer vermaak en troostrijke programma’s te kiezen. De meeste Nederlanders zitten nog zeker een aantal weken noodgedwongen thuis, om de verspreiding van het virus tegen te gaan. De omroep NTR gaf eerder aan heel graag zo snel mogelijk een tweede reeks van Promenade te willen maken.

Het satirische programma van Diederik Ebbinge werd de afgelopen maanden bejubeld als dé ontdekking van dit televisieseizoen. In de show nemen Ebbinge en vaste gasten Eva Crutzen, Henry van Loon en Ton Kas alle Nederlandse talkshows en showbizzprogramma’s op de hak. Gemiddeld kijken er tussen de 200.000 en 300.000 mensen naar Promenade.