’Ex-vriendje: hoe Melania haar afkomst vergat’

Het zou in de zomer van 1991 geweest zijn, beweert Jure Zorcic, vlak nadat het land onafhankelijk werd van Joegoslavië. De 21-jarige Melania liep door één van de lege straten van de door het leger bezette stad. En daar kwam Zorcic voorbij op zijn motor. „Het was als in een film. Toen ik haar voorbij reed, dacht ik: ’Wauw, wie is deze vrouw? Ze is zó mooi, ik moet me omdraaien en haar volgen’.” Zo raakte hij in gesprek met de Sloveense en wist haar, zwaar onder de indruk van haar schoonheid, haar stijl, tot een kop koffie te verleiden. „Ze was zo lang, ze droeg zulke goede kleding, haar haar viel over haar gezicht, ik kon haar ogen nauwelijks zien, ze had stijl! Ja, ze droomde toen al van een leven in Italië of Frankrijk, een leven van mode.”

De kop koffie leidde tot een liefde die een paar maanden zou duren, volgens Zorcic. Ze reden op warme zomerdagen samen naar het meer om daar met vrienden loom hun tijd door te brengen. Maar toen Melania als model kon beginnen, raakte de relatie op zijn eind. „Ze zei dat ze een aanbod had gekregen voor een campagne van een haarverzorgingsbedrijf, dus ze vertrok.” De rest is geschiedenis. Nadat Melania enige tijd in Parijs en Milaan verbleef, vertrok ze uiteindelijk naar New york. Daar trof ze op een feestje in september 1998 de zakenman Donald Trump.

Vergeten?

Twee jaar daarna, in 2000, trof Zorcic haar daar nog eens. De magie van die zomer in 1991 was allang vervlogen. Ze sprak zelfs niet meer haar eigen taal, constateerde de Sloveen bitter. „Ze praatte in het Engels met me. Ik vroeg haar: ’Ben je vergeten dat je Sloveense bent?’. Ze vertelde me dat ze haar tijd doorbracht met reizen tussen New York en Fort Lauerdale in Florida en dat ze nóóit meer zou terugkeren naar Slovenië.”

Over haar huwelijk met Trump denkt hij het zijne. „Het was haar lot. Maar niemand had twintig jaar geleden kunnen bedenken dat ze aan Fifth Avenue zou wonen in de Trump Tower, aan de top, zij zelf zeker niet.” Het lot bracht haar zelfs verder dan dat. Op 20 januari 2017 werd het meisje dat op 21-jarige leeftijd door de straten van de lege stad in haar vaderland Slovenië liep, de 45e First Lady van de Verenigde Staten van Amerika.

De mooie herinneringen van Jure Zorcic worden door de woordvoerster van Trump, Hope Hicks, benaderd door het Duitse Gala, afgedaan als ’absoluut onwaar’.