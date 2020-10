’Rapper Lil’ Kleine betrokken bij mishandeling’

De manager van Lil’ Kleine, Nathan Moszkowicz, zou hebben geprobeerd het slachtoffer over te halen om zijn aangifte in te trekken in ruil voor ’een persoonlijke afspraak om alles uit te praten’. De eigenaar van de discotheek bevestigt dat de rapper en zijn vrienden bij het geweldsincident betrokken zijn. Dat meldt het AD op basis van de aangifte die zij hebben ingezien, net als appverkeer tussen de betrokken partijen.

Het slachtoffer beschrijft in de aangifte dat hij toen hij begin december club Olivia op het Rembrandtplein binnenkwam, per ongeluk tegen een vrouw aanbotste. Daar reageerde de persoon die naast haar stond, Lil’ Kleine, vrij agressief op. Toen de man enige tijd later de discotheek weer verliet, zou de rapper hem hebben aangewezen aan vrienden. Daarop werd het vermeende slachtoffer door twee personen aangevallen.

Moszkowicz bevestigt dat de rapper door de politie is verhoord over het incident. De politie zegt dat het onderzoek nog in volle gang is.