Chantal Janzen en Jan Smit organiseren Duitstalig festival

De „gezamenlijke liefde voor Duitsland” lag aan de basis van het idee voor het Festival der Liebe, vertelt Smit. „We dachten allebei: is het niet leuk om die interesse te combineren in muziek en bevriende artiesten uit te nodigen om dat met ons te vieren?” Janzen groeide zelf op met Duitstalige muziek en de televisie die altijd op Duitse zenders stond. De presentatrice is ook werkzaam in Duitsland waar zij onder meer The Voice Kids presenteerde.

Bij de presentatie voor het Festival der Liebe kan mede-organisator Jan Smit het niet laten om zijn directe collega Chantal Janzen voor het blok te zetten met een pikante vraag. Tekst gaat verder onder de video.

„Ik ben daar grotendeels grootgebracht en opgegroeid met de cultuur”, vervolgt Smit over zijn band met Duitsland. „Bij het festival zullen bij mij herinneringen boven komen waar ik een bepaalde tijdspanne aan kan koppelen. Het wordt echt terug in de tijd en herinneringen ophalen.”

Presentatie en gastenlijst

De presentatie van het Festival der Liebe zal volgens de hosts in zowel het Nederlands als het Duits zijn. „Daar ontkom je niet aan, je wilt toch de sfeer benaderen”, zegt Smit daarover. Janzen is gewend om in het Duits te presenteren, maar bekent dat het wel vermoeiender is dan het Nederlands. „Het is niet mijn moedertaal, dus ik heb na zo’n dag in het Duits een vermoeide bek en spierpijn in m’n tong.”

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Of het een succes wordt en mogelijk vaker kan worden georganiseerd, moet nog blijken. „Het is een compleet nieuw concept, maar we hopen dat het omarmd wordt”, zegt Smit. „We hebben allebei wel de nuchterheid om te denken: werkt het, dan doen we het nog een keer. En zo niet, dan niet”, denkt Janzen.

Bezoekers van het Festival der Liebe kunnen zich opmaken voor optredens van onder anderen Donnie, DJ Ötzi en Frans Bauer. Andere namen worden later bekendgemaakt. Janzen hoopt dat ook Helene Fischer wil komen, maar moet daarvoor waarschijnlijk eerst „even een bank beroven”, zegt ze lachend. „Ik vind Chantal eigenlijk al onze eigen Helene Fischer”, zegt Smit. „Zij heeft bijna alles wat Fischer ook heeft, alleen is ze een paar jaar ouder.”