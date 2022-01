Jason Momoa en Lisa Bonet gaan scheiden

In de verklaring, die ze delen via het Instagramaccount van Momoa, hebben de twee het over de vele veranderingen in deze tijd, en zelfs over een revolutie die gaande is. „Onze familie is geen uitzondering”, zeggen ze daarover. „En dus delen we ons nieuws dat onze wegen scheiden.”

Het voormalige echtpaar zegt dat ze hun breuk niet wereldkundig maken omdat ze denken dat die nieuwswaardig is „maar zodat we waardig en eerlijk verder kunnen met onze levens. De liefde tussen ons blijft bestaan, en zal zich ontwikkelen op de manier waarop de liefde gekend en geleefd wil worden. We laten elkaar los - om te zijn wie we leren te worden.”

Bonet en Momoa benadrukken dat ze zich blijven toewijden aan hun kinderen. De Aquaman-ster en de Cosby Show-actrice hebben samen een dochter en een zoon, de 14-jarige Lola en Nakoa-Wolf (13). Ze waren sinds 2005 bij elkaar en trouwden in 2017. Momoa heeft ook een goede band met Bonets dochter met Lenny Kravitz, actrice Zoë Kravitz (33).