Door tropisch virus gevelde Floortje Dessing voelt zich weer ’tikkie beter’

„Dank voor alle beterschapswensen: wordt een mens blij van zo ver van huis”, schrijft de 52-jarige Dessing op Instagram.

De presentatrice verzekert daarnaast dat ze voor werk op het Indonesische eiland zit. „En nee, ik ben niet op vakantie: ik kom hier om aandacht te vragen voor wilde dieren die nog steeds voor toeristische doeleinden worden gebruikt. Hopelijk kunnen we verhalen maken die uitleg geven over hoe het écht zit; moet je zelf maar bepalen of je die attracties nog wilt bezoeken als je hier vakantie viert. Maar daarover later meer….als ik weer een beetje overeind sta.”