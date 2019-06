’Maisie Williams gaat echte wereld verkennen’

Kim verloor op jonge leeftijd haar vader. Na zijn dood heeft haar moeder Kim van alles en iedereen afgezonderd en haar met bizarre overlevingstechnieken laten opgroeien, aldus het script. In de komedie gaat de inmiddels volwassen Kim op pad om de echte wereld te verkennen. Ze komt Nicky en zijn broer tegen in een pub. De ontmoeting is het startpunt van chaotische gebeurtenissen die het leven van het drietal in gevaar brengen.

Maisie Williams, die jarenlang Arya Stark heeft gespeeld in de HBO-hitserie Game of Thrones, zegt klaar te zijn voor iets nieuws. „Ik denk dat er veel potentie zit in Two Weeks to Live en heb er zin in om er iets fantastisch van te maken met dit geweldige team”, zegt de actrice.

De komedie van Sky wordt geproduceerd door Kudos, dat onderdeel is van Endemol Shine UK.