Jan Brokken beschrijft de kracht van kunst in oorlogstijd

Door Paola van de Velde

Jan Brokken: „Een mens heeft schoonheid nodig.” Ⓒ Matty van WIJNBERGEN

De eeuwige buitenstaander. Zo voelde Jan Brokken zich in het gezin waarin hij opgroeide. Als enige van de drie zoons was hij niet in Nederlands-Indië geboren. Als enige had hij nooit in het jappenkamp gezeten. Waardoor hij als enige evenmin worstelde met een kampsyndroom. Eigenlijk nu pas, door zijn boek De Kampschilders, dat deze week verschijnt, heeft hij meer begrip voor het gedrag van zijn ouders en broers gekregen. „Ik zie nu waar hun angsten vandaan kwamen.”