Benefietconcert voor ernstig zieke dochter Eddy Ouwens

Naast de legendarische band van Herman Brood en Eddy Ouwens, treden onder andere ook Tino Martin en Jan Rot op. De opbrengsten van de avond gaan naar een speciaal voor Mabel opgerichte stichting genaamd ’Voor Haar’.

Bij de 51-jarige Mabel is een levensbedreigende hersentumor ontdekt. Hierover vertelde de topproducer en hitmaker onlangs aan Privé: „Het is verschrikkelijk. Voor wie het wat zegt: glioblastoom, graad 4, de ergste vorm in kwaadaardigheid. Als vader weet ik niet waar ik het zoeken moet...”

