De gevolgen van het donoralarm van Arjen Lubach

Het CIBG, het orgaan dat namens de overheid de donorregistratie bijhoudt, heeft maandag rond het middaguur een piek in het aantal bezoeken aan de website geregistreerd. De hashtag #Donoralarm was maandag rond 12.00 uur ook twee uur trending. Eerder signaleerde het CIBG ook zondagavond, tijdens de uitzending van Zondag met Lubach, een verhoogde interesse in de website over donorregistratie.

Lubach suggereerde in de uitzending de sirene op de eerste maandag van de maand voortaan te gebruiken om mensen te helpen herinneren aan het feit dat zij moeten aangeven of zij orgaandonor willen zijn of niet. Dit zou het probleem oplossen dat D66-Kamerlid Pia Dijkstra met haar nieuwe initiatiefwet probeert te ondervangen.

Overlijden

Omdat relatief weinig mensen aangeven of zij wel of geen donor willen zijn, wil D66 bij wet laten vastleggen dat volwassen Nederlanders wél donor zijn tenzij een persoon of nabestaanden zelf aangeven dat zij dit niet willen. Elk jaar overlijden 150 mensen omdat er niet of te laat organen voor transplantatie beschikbaar zijn.

De woordvoerster van het CIBG voegt er aan toe dat „we overigens wel vaker fluctuaties zien in het aantal bezoekers als er in grote programma’s of media aandacht aan het onderwerp wordt besteed.” Op dit moment hebben ruim zes miljoen Nederlanders hun voorkeur aangegeven.