Bij de gebroeders van Kommil Foo stap je in warm bad

Wat: kleinkunst

Wie: Kommil Foo

Spel: Raf en Mich Walchaerts

Info: kommilfoo.be

Al draaien de rollen zich na verloop van tijd ook steeds meer om, zoals zij dat zo mooi bezingen in Ik de vader nu en jij de zoon.

Hoewel hun nieuwste voorstelling Grind over familie gaat, komt hun moeder er verder echter nauwelijks in voor. Voor haar hoeft het niet zo, ’de vuile was buiten hangen’. Al denken haar zoons dat ze het vast heel mooi gaat vinden als ze komt kijken.

En daar hebben zij waarschijnlijk ook wel gelijk in. Want het mag dan misschien niet het allerbeste theaterprogramma zijn dat Raf en Mich ooit hebben gemaakt, het is nog altijd van een ongekende (muzikale) klasse.

Altijd kind

Je hangt van het begin tot het eind aan de lippen van de broers wanneer zij uit de doeken doen hoe hun ouders elkaar hebben ontmoet, hoe je eigenlijk altijd kind blijft en hoe documentaires (o.a. over de bowerbird) je huwelijk kunnen redden.

Het is alsof je bij Kommil Foo in een warm bad stapt. Het theater is hun huiskamer en hun vertellingen zijn uiterst geestig, persoonlijk, ontroerend en altijd zeer muzikaal.

✭✭✭✭