Dotan krijgt gouden plaat voor Numb

In april 2018 onthulde de Volkskrant dat Dotan zelf sociale media-accounts opzette om zijn eigen imago online op te poetsen. De nep-accounts plaatsten overdreven positieve berichten over de muzikant. Ook bleek Dotan een aantal anekdotes over ontmoetingen met fans verzonnen te hebben.

De zanger heeft de afgelopen maanden zijn best gedaan om een comeback te maken, onder meer met een aantal uitverkochte concerten. Ook kwam Dotan uit de kast, iets dat hij naar eigen zeggen voorheen niet durfde.