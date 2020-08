’Harry en Meghan bezig met groots televisieproject’

Ⓒ ANP/HH

Nu ze gesetteld zijn in hun eigen huis in Santa Barbara, na een aantal maanden in het huis van producent Tyler Perry in Los Angeles te hebben gewoond, willen prins Harry en zijn vrouw Meghan een stap richting Hollywood zetten. Het stel zou momenteel aan het ’shoppen’ zijn met een televisieproject, waarvan ze hopen dat een van de grote zenders toehapt.