Typhoon kondigt sabbatical aan: ’Ik vier dit jaar nog’

„Volgend jaar neem ik een sabbatical”, onthult hij, nadat hij verklaart steeds weer te moeten ’kalibreren’. „Omdat ik voel dat het me telkens minder goed lukt om dat contact te bewaren. Ik heb fijne mensen om me heen. We hebben worship avonden bij mij thuis. Dat doen we met vrienden en God... Echt aanbiddingsavonden, wat geweldig is!”

De rapper stelt er alles aan te doen om die ’connectie’ te blijven houden, maar merkt ook dat dat steeds lastiger wordt. „Vandaar ook dat ik ook wel echt bewust heb gezegd: ik vier dit jaar nog, probeer ik ook echt vanuit een rustige plek te doen. En van daaruit gewoon écht de balans op maken. Dit jaar moet je nog van me genieten, want volgend jaar ben ik er niet”, vervolgt hij.

Hoe lang zijn sabbatical gaat duren weet hij nog niet. „Ik begin met een half jaar en dan kijk ik wel. Dat is een heel lekker idee om even los te kunnen laten”, zegt Typhoon. Het is overigens niet de eerste keer dat de muzikant een pauze neemt. In 2018 kondigde de 38-jarige rapper ook al een sabbatical aan omdat hij kampte met een burn-out.