Harry en Meghan sluiten deal met Spotify

Het koppel zal eigen podcasts maken, maar is ook van plan voor anderen te produceren. De eerste podcast wordt naar verwachting nog voor de jaarwisseling uitgezonden, de rest van de serie volgt in het nieuwe jaar. Een precieze datum is nog niet bekend.

„Wat we zo leuk vinden aan podcasts is dat het ons eraan herinnert om een pauze te nemen en echt te luisteren, om zonder afleiding met elkaar in contact te komen”, lieten Harry en Meghan in een verklaring weten. „Luisteren is nog nooit zo belangrijk geweest als dit jaar. Als we elkaar horen, en elkaars verhalen horen, worden we eraan herinnerd hoezeer we allemaal met elkaar verbonden zijn.”

Eerder dit jaar werd bekend dat het koppel een deal tekende met Netflix. De hertog en hertogin van Sussex gaan onder meer eigen documentaires, series, films, gescripte shows en kinderprogramma’s voor Netflix maken.