Belgische koning Albert (89) moet nog enkele dagen in ziekenhuis blijven

Volgens VRT Nieuws gaat de toestand van Albert de goede kant op. Eerder werd al gemeld dat de eerste tekenen „geruststellend” waren. Nadat het nieuws over de opname van Albert bekend werd, annuleerde zijn zoon Filip een bezoek aan de universiteit van Gent. In plaats daarvan bezocht hij zijn vader in het ziekenhuis, samen met zijn vrouw Mathilde. Albert heeft in het ziekenhuis inmiddels ook bezoek gehad van zijn echtgenote Paola, prins Laurent en prinses Claire.

Koning Albert was van 1993 tot 2013 staatshoofd van België. Hij is opgevolgd door Filip, maar wordt in België nog steeds koning genoemd.