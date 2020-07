Colin Kaepernick aan de slag voor Disney

Het eerste project dat uit de samenwerking moet komen is een docureeks voor dochterbedrijf ESPN, over de jaren sinds het gedwongen vertrek van Kaepernick bij club San Francisco 49ers. Dat was controversieel, omdat het volgde op de knielacties van de speler. Kaepernick weigerde voor wedstrijden te blijven staan toen het Amerikaanse volkslied werd gespeeld, uit protest tegen de raciale ongelijkheid in de VS.

Twee weken geleden maakte Netflix nog bekend dat Kaepernick meewerkt aan een door Ava DuVernay gemaakte dramaserie over zijn leven. Dat zesdelige project, Colin in Black & White, zal zich richten op de tienerjaren van de sportman. Kaerpernick, die een witte biologische moeder heeft en een zwarte biologische vader, werd als baby geadopteerd en groeide op in een wit gezin. „We gaan in op de raciale conflicten waar ik op de middelbare school mee te maken kreeg als geadopteerde zwarte man in een witte gemeenschap”, aldus de oud-atleet toen in een persverklaring.