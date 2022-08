Hier leken Jutta en Koen nog dolgelukkig, waar ging het mis?

Buitenland

Ivana Trump begraven op golfterrein van Trump: ’Dit is duidelijk belastingontduiking’

Heeft Donald Trump zijn ex-vrouw Ivana op zijn golfterrein in New Jersey begraven om voortaan minder belastingen te betalen? Enkele Amerikaanse media vroegen zich dat al af bij de beslissing van de ex-president, en nu beschuldigt een professor hem. „Dit is duidelijk belastingontduiking.”