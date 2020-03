Kelly Clarkson op plaspotje door vrieskou

„De riolering in ons berghutje is bevroren. Geen grap; ik heb zojuist het potje van mijn peuter moeten gebruiken”, bekende Kelly op Twitter. „En zo hebben we in eens geen trots of schaamte meer. Elk dag brengt ons weer iets waarvan ik dacht dat ik het nooit zou doen.”

De zangeres en presentatrice zocht haar toevlucht in Montana, nadat de opnames van haar talkshow moesten worden gestaakt in verband met het coronavirus. Ook haar concertreeks in Las Vegas werd om die reden uitgesteld.

Kelly houdt haar volgers geregeld op de hoogte van het wel en wee in haar vakantiehuis. Een paar dagen geleden deelde ze een clipje waarin ze in de badkamer het nummer Vanishing van Mariah Carey zong. Die kon dat wel waarderen: „Wat een prachtige uitvoering”, liet Mariah in de comments weten. „Ik weet dat je normaal acht dagen per week en dertig uur per dag werkt, dus dit moet een hele aanpassing voor jou zijn (net als voor ons allemaal!). Blijf de video’s sturen.”