Diana’s nichtje wil trouwen bij haar graf

Lady Amelia Spencer leeft een societybestaan in Zuid-Afrika, maar het 28-jarige nichtje van prinses Diana wil zich met haar aanstaande graag weer vestigen in Engeland. Ⓒ Getty Images

Glamourtweeling LADY AMELIA en LADY ELIZA waren vijf jaar oud toen hun tante PRINSES DIANA stierf. Nooit eerder spraken de dochters van CHARLES SPENCER, de broer van Lady Di, zo openhartig over hun familie. Voor hen was de legendarische Princess of Wales ’gewoon een lieve tante’. Pas toen ze ouder werden, begrepen ze wat haar dood in de wereld losmaakte… En hoe is eigenlijk hun contact met WILLIAM en HARRY?