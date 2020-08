Ⓒ Avrotros

Met de afgelopen maanden geen bal op de tv, was zes weken lang iets ’nieuws’ met Foodtruck gezocht (Ik Vertrek, met een twist) welkom. Maar na de laatste aflevering woensdag kan het programma wel weer even worden afgeserveerd. Simone, ’hopeloos mislukt in de liefde’, maakt alle clichés los.