Scorsese’s The Irishman in première op New York Film Festival

De film, die in New York wordt opgenomen, is gebaseerd op het boek I Heard You Paint Houses van Charles Brandt. Het verhaal draait om huurmoordenaar Frank Sheeran, gespeeld door De Niro, die op zijn sterfbed terugkijkt op zijn leven. Hij vertelt onder meer over zijn rol in de tot op heden onopgeloste verdwijning van zijn oude vriend en vakbondsleider Jimmy Hoffa.

Naast De Niro spelen onder anderen Anna Paquin, Joe Pesci en Al Pacino mee. Voor die laatste betekent het de vierde keer dat hij samen met De Niro in een film acteert, na The Godfather II (1974), Heat (1995) en Righteous Kill (2008).

„Ik vind het een ongelooflijke eer dat The Irishman is geselecteerd voor de openingsavond”, zegt de 76-jarige Scorsese, bekend van films als Taxi Driver, Goodfellas en The Departed, in een reactie. De film verschijnt later dit jaar op Netflix en in een beperkt aantal bioscopen.