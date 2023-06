Jeroen Nieuwenhuize vader geworden van een dochtertje

Ze is dinsdagavond geboren en heet Amber Jade. Moeder en kind maken het goed. Het stel is al sinds 2015 samen, al zijn ze ook een tijdje uit elkaar geweest.

Twee jaar geleden verloren de twee een kindje. „Precies een week geleden is onze grootste droom veranderd in een nachtmerrie”, schreef de radio-dj op het Instagram bij een foto waarop het handje van het baby’tje in hun hand rust. „We hebben onze prachtige zoon Jayden James Nieuwenhuize maar kort in onze armen mogen sluiten. Nu is hij voor altijd in ons hart. Rust zacht mijn lieve zoon.”