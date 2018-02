Belgische zanger kreeg rattengif toegediend

Het is niet duidelijk wanneer Lugovski het gif toegediend kreeg. Er zijn nog geen verdachten opgepakt. Het parket geeft geen commentaar over de zaak.

De zangloopbaan van de in Minsk geboren Lugovski begon in 2007 met zijn deelname aan de talentenjacht Idool, de Vlaamse versie van Idols. Hij werkte onder anderen samen met de 'keizer van het Vlaamse lied' Will Tura. Lugovski verhuisde in 1999 met zijn ouders naar België.