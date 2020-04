Jazzpianist Ellis Marsalis Jr. (85) overleden aan corona

De muzikant overleed in een ziekenhuis in zijn geboortestad New Orleans. Naast zijn eigen werk begeleidde hij de muziekcarrière van vier van zijn zoons, van wie saxofonist Branford Marsalis en jazztrompettist en componist Wynton Marsalis het bekendst zijn.

Marsalis Jr. leerde zichzelf van kinds af aan klarinet en piano spelen. Hij trad op in clubs, speelde in bands, studeerde muziekonderwijs en gaf les aan jazzmuzikanten zoals Harry Connick Jr. en Terence Blanchard.

Burgemeester LaToya Cantrell van New Orleans omschrijft Marsalis Jr. in een reactie op diens overlijden als "een legende". "Hij was het prototype van wat we bedoelen als we het hebben over New Orleans jazz."