Bassie & Adriaan komen met eigen docu

De twee broers Bas (87) en Aad (80) van Toor selecteren al enkele jaren archiefmateriaal voor de film. De documentaire richt zich niet alleen op de periode dat de broers als clown en acrobaat succes oogstten, er zullen ook unieke beelden in zitten van hun tijd als The Crocksons. Het acrobatenduo dat de broers lange tijd vormden, reisde met hun beroemde stoelenact de hele wereld over. „Het moet een document worden dat hun hele leven en hun hele carrière weerspiegelt”, aldus hun woordvoerder.

De twee broers verschijnen de laatste jaren nog maar zelden in de openbaarheid. Vooral Bas van Toor kampt al langere tijd met een zwakke gezondheid. De 87-jarige Bassie en de 80-jarige Adriaan vinden het vanwege hun leeftijd belangrijk om juist daarom een documentaire te maken.

Naast de clown en de acrobaat maakt de welbekende Robin de robot zijn opwachting in de docu. Ook Mart Hoogkamer krijgt een rol in de documentaire, meldt RTL Boulevard. Wat zijn rol gaat zijn is nog niet bekend. De zanger heeft onlangs een cover gemaakt van het lied De Spaanse Zon van Bassie en Adriaan.