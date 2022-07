Disney raakt mogelijk copyright kwijt op originele Mickey Mouse

Mickey Mouse maakte zijn debuut op het witte doek in 1928 in de korte tekenfilm Steamboat Willie. De huidige copyrightwet in de Verenigde Staten stelt dat na een periode van 95 jaar een bedacht personage onderdeel wordt van het publieke domein. Hierdoor zouden mensen vanaf 2024 zelf verhalen of films kunnen maken met het originele ontwerp van Mickey in de hoofdrol. De latere designs van de muis blijven echter beschermd tegen copyrightschending.

Advocaat Daniel Mayeda denkt echter dat Mickey voorlopig nog wel even beschermd zal blijven, ook al wordt er een nieuw verhaal met zijn oude ontwerp gemaakt. "Als je een verhaal maakt waardoor mensen aan Disney zullen denken - wat erg voor de hand ligt omdat ze zo lang in dit personage hebben geïnvesteerd - dan zou Disney in theorie kunnen zeggen dat zijn copyright geschonden is", zegt hij tegen The Guardian.

Winnie de Poeh

Door de jaren heen veranderde de Amerikaanse copyrightwet een aantal keer. Met de laatste aanpassing in 1998 werd de periode van copyright van 75 naar 95 jaar verlengd. Het is nog onduidelijk of Disney gaat proberen om de wet aan te laten passen, zoals het bedrijf in het verleden al eerder deed. In dat geval zou Mickey Mouse wellicht langer beschermd kunnen worden tegen een eventuele overname in het publieke domein.

Begin dit jaar verliep het copyright op Winnie de Poeh, bedacht door schrijver A.A. Milne en later ook door Disney gebruikt in diverse media. Binnenkort komt er daarom een onafhankelijke horrorfilm uit met de bekende gele beer in de hoofdrol. Acteur Ryan Reynolds gebruikte Poeh-beer onlangs ook in een eigen reclamespotje waarin Winnie een beer is met een torenhoge telefoonrekening.