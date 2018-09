Willem Dafoe krijgt oeuvreprijs op Berlinale

Willem Dafoe kreeg begint dit jaar ook al een oeuvreprijs op het Palm Springs Film Festiva. Dafoe nam deel aan meer dan honderd films. Hij is volgens veel filmcritici ook grote kanshebber op een Oscar voor zijn bijrol in The Florida Project. Het is zijn derde Oscarnominatie.

Eerdere winnaars van de Gouden Erebeer zijn Meryl Streep, Sophia Loren, Kirk Douglas en Ian McKellen.

Het filmfestival van Berlijn maakte dinsdag ook de samenstelling van de jury bekend. De jury staat onder voorzitterschap van de Duitse filmmaker Tom Tykwer (Babylon Berlin, Run Lola Run). Voor de competitie zijn geen Nederlanders genomineerd. De 68e editie van het filmfestival van Berlijn begint op 15 februari.