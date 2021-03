Stella McCartney maakt kleding van paddenstoelen

Hoewel de kledingstukken niet te koop worden aangebonden, is McCartney wel van plan de stof in haar aankomende collecties te gebruiken. „Ik geloof dat de Stella-gemeenschap nooit concessies hoeft te doen wat betreft luxe en duurzaamheid. Mylo stelt ons in staat om dat te realiseren”, verklaart de ontwerpster die erom bekend staat het gebruik van leer, veren en bont te vermijden.

McCartney gebruikte Mylo eerder al voor een prototype van een handtas, die later te zien was in de tentoonstelling Fashioned from Nature van het Victoria & Albert Museum.

Mylo is zacht, lijkt op veganistisch leer en is gemaakt van mycelium, het netwerk van alle draden van een schimmel. „Sinds het begin van de ontwikkeling van ons Mylo-materiaal heeft Stella een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand brengen van het materiaal en het helpen evolueren tot het hoogwaardige leeralternatief dat het nu is”, aldus Dan Widmaier, oprichter en chief executive officer van Bolt Threads.