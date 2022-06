R. Kelly veroordeeld tot 30 jaar cel in misbruikzaak

Kopieer naar clipboard

R. Kelly Ⓒ ANP/HH

R. Kelly is veroordeeld tot 30 jaar cel in de misbruikzaak in New York. De 55-jarige zanger werd vorig jaar september schuldig bevonden aan onder meer het leiden van een organisatie die als doel had vrouwen en minderjarige meisjes te misbruiken.