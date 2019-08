Kim Kardashian: ’Ik ben Paris Hilton eeuwig dankbaar’

In een fragment van het aankomende seizoen van Keeping Up with the Kardashians, dat vanaf 7 september wordt uitgezonden, vertelt de realityster dat ze het extreem druk heeft. „Ik ben zo moe. En ik moet nog de hele avond werken”, zucht de echtgenote van Kanye West.

Als haar zus Khloé haar vraagt wat ze moet doen, vertelt ze dat ze een rol heeft in Paris’ videoclip Best Friend’s Ass. „Dat is zo aardig van je”, reageert die. Maar Kim twijfelde geen seconde om de gunst te verlenen aan Paris en zegt dat ze alles voor haar overheeft. „Ze heeft me letterlijk een carrière gegeven en daar ben ik haar eeuwig dankbaar voor.”

De twee dames groeiden samen op en de destijds onbekende Kim verscheen geregeld aan de arm van Paris op de rode loper. Ook werkte de realityster een tijdje als haar stylist, voordat ze in 2007 haar eigen realityserie kreeg.