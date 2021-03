’Populariteit Harry en Meghan lager dan ooit’

Iets minder dan de helft van de ondervraagden (48 procent) geeft aan na het tv-optreden een negatieve houding te hebben ten opzichte van Harry. Dat is iets lager dan een week ervoor. Meghan staat er in de peiling een stuk slechter voor. Slechts 30 procent is positief over haar, 58 procent kijkt sinds het interview negatiever naar de hertogin van Sussex.

Overigens is er een duidelijk verschil te zien tussen de manier waarop jongeren en ouderen naar het koppel kijken. Een meerderheid van de 18- tot 24-jarigen vindt Harry en Meghan leuk, de 65-plussers hebben sinds begin deze week overwegend negatieve gevoelens tegenover de twee. Het enige andere lid van de familie dat zijn populariteit zag dalen, was Harry’s vader prins Charles.

In het spraakmakende interview vertelde Meghan onder meer dat leden van de koninklijke familie zich zorgen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van Archie, toen Meghan nog zwanger van hem was.

Al sinds hun terugtreding uit het Britse koningshuis daalt de populariteit van Harry en Meghan in Groot-Brittannië. Uit een poll van The Sun eind februari kwam naar voren dat een derde van de Britten sindsdien negatiever is geworden over het echtpaar. 43 procent geeft zelfs aan blij te zijn dat Harry en Meghan definitief met de royals hebben gebroken.