Virginia Giuffre wil bewijs dat prins Andrew niet kon zweten

Giuffre heeft de prins in New York aangeklaagd. Ze zegt dat ze als tiener door de rijke zedendelinquent Jeffrey Epstein is ’uitgeleend’ aan Andrew, die volgens haar flink aan het zweten was. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden in huizen van Epstein en zijn vertrouweling Ghislaine Maxwell.

Andrew heeft de beschuldigingen steeds tegengesproken. De hertog van York verdedigde zich in 2019 in een interview door te beweren dat hij door medische problemen niet of nauwelijks kon zweten op het moment van het vermeende misbruik. Dat kwam volgens hem doordat hij tijdens de Falklandoorlog een ’overdosis adrenaline’ toegediend had gekregen.

Advocaten van Giuffre willen nu dat de prins met bewijs komt. Ze eisen bij de rechtbank dat hij alle relevante documenten overhandigt over zijn onvermogen om te zweten. Het juridische team van de prins ziet dat volgens de BBC niet zitten. Het zou gaan om vertrouwelijke privé-informatie die niet erg relevant is voor de zaak. Ook zou Andrew helemaal niet beschikken over dergelijke documenten.