Adele met Oprah Winfrey in twee uur durende tv-special

De special, die wordt opgenomen in Los Angeles, wordt uitgezonden op 14 november. Het eenmalige programma heet Adele One Night Only en wordt volgens het Amerikaanse blad Variety het eerste optreden van de zangeres waarin ze nummers zingt van haar langverwachte, nieuwe album 30.

Oprah en Adele gaan het niet alleen hebben over haar nieuwe muziek, maar ook over het privéleven van de wereldberoemde zangeres, die talloze hits had als Hello, Rolling In the Deep en Someone Like You. Zo komen onder meer de scheiding van haar ex-man Simon Konecki, haar gewichtsverlies en haar zoontje aan bod.