Geen opluchting bij R. Kelly na ingetrokken aanklacht

Jennifer Bonjean, Kelly’s advocaat, zegt dat hij desondanks niet opgelucht is door het nieuws. Volgens haar „vecht” de 56-jarige zanger, die naar verluidt kampt met gezondheidsproblemen, voor zijn leven. „En er staan hem decennia in de gevangenis te wachten.” Wel voegt ze eraan toe dat de openbaar aanklager „de juiste keuze” heeft gemaakt.

R. Kelly zit momenteel een celstraf van 30 jaar uit nadat hij vorig jaar in New York werd veroordeeld in een misbruikzaak. Vorig najaar oordeelde een jury in Chicago dat de Amerikaanse zanger ook daar schuldig is aan seksuele misdrijven. In die zaak doet de rechter eind februari uitspraak. Kelly riskeert daar nog eens 10 tot 90 jaar gevangenisstraf.