Gerard Joling gierde om transgendergrap VI

„Natuurlijk heb ik het gevolgd. Het is toch fantastisch”, zei Gerard toen hem in de studio om zijn mening over de kwestie werd gevraagd. „Het is toch alleen maar goed dat het bespreekbaar wordt. En dat er zo heftig op gereageerd wordt is totaal niet nodig. Al die travo’s en transgenders vinden het alleen maar leuk.”

„Ik vond dit een briljante grap”, gaat Gerard, die in het verleden zelf ook een paar keer aan tafel bij Voetbal Inside zat, verder. „Het is toch enig, je weet toch hoe die gasten zijn. Ik snap niet waar iedereen zich zo druk om maakt . Ik heb er om gelachen, sorry.”

Van der Gijp en Johan Derksen staken vrijdag de draak met de coming-out van de Belgische transgender Bo van Spilbeeck. Dat leverde de twee een storm van kritiek op. Maandag reageerden ze tijdens Voetbal Inside voor het eerst op de kwestie. Beiden vonden dat er een veel te groot punt van de grap werd gemaakt. „We zijn helemaal doorgeslagen in dit land”, zo zei Van der Gijp.