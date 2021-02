Pornopioneer Larry Flynt: perverseling of vrijheidsvechter?

Ⓒ Getty Images

Larry Flynt, de oprichter en uitgever van het beruchte Amerikaanse pornoblad Hustler is woensdag op 78-jarige leeftijd overleden aan hartfalen. Het was echter niet alleen porno waar hij zijn leven aan wijdde. Hij was tevens een goot voorvechter van het eerste Amerikaanse amendement en nam het in 1984 zelfs op tegen de toenmalige president Ronald Reagan. Nee, Flynt was zeker niet alleen niet de perverseling waar velen hem voor aanzagen, maar een man met vele lagen, tragedie en oké... ook gewoon platte porno.