Woede over deelneemster Uitstel van Executie

Het hele appartement werd verbouwd om het zo goed mogelijk te kunnen verkopen. Als Martijn Krabbé haar rondleidt in het ’nieuwe’ huis, valt het de presentator op dat Karin niet bepaald blij is met het eindresultaat. „Het is niet mijn smaak”, weet ze nog net uit te brengen. Ondanks het harde werk van het klusteam, dat letterlijk het hele apparatement aanpakte, valt het Karin op dat er onder andere nog wat plintjes ontbreken. „Ik ben eigenlijk bloedchagrijnig.”

Op social media wordt de vrouw inmiddels met de grond gelijk gemaakt. „Ik kijk per toeval Uitstel van Executie en die vrouw zegt dus „dit is niet mijn smaak.”... En is vervolgens teleurgesteld dat het huis niet af is. Kan er weer een sloopploeg langskomen?”, aldus een Twitteraar. Iemand anders schrijft: „Je zou alles er toch zo weer uit trekken! Wat een draak...”

Ook wordt er op Twitter de vergelijking gemaakt met een andere Karin, die in 2015 te zien was in Help Mijn Man Is Klusser, het klusprogramma van John Williams. Zij was destijds ontevreden over de verbouwing van haar keuken. Zo vond de deelneemster onder andere dat er te weinig stopcontacten geplaatst waren. Na de uitzending kreeg Karin vele haatmails en klaagde ze de makers van het programma aan.

Lees hieronder nog meer reacties op de uitzending van Uitstel van Executie.