Celstraf voor Felicity Huffman na universiteitsfraude

Ze betaalde 15.000 dollar (13.500 euro) zodat alle foute antwoorden van de toelatingstest van haar dochter gecorrigeerd werden. De aanklager had een maand celstraf en een boete van 20.000 dollar geëist. „Ze hoort een celstraf te krijgen voor wat ze heeft gedaan. Ze heeft dit met opzet gedaan.”

De actrice gaf eerder voor de rechter alles toe. Ze zei vrijdag veel spijt te hebben van haar daden en noemde het de grootste fout uit haar leven. In een brief aan de rechter schrijft ze dat ze de beslissing nam, omdat haar dochter lage cijfers haalde voor wiskunde. „Ik was wanhopig en dacht dat een goede moeder dit moest doen om haar dochter een eerlijke kans te geven.”