’De Meilandjes hebben nieuwe stek grotendeels uit eigen zak betaald’

Zo zou het huis verkocht zijn voor 955.000 euro, waarvan er volgens het entertainmentprogramma in één keer 535.000 euro is betaald. Hierdoor zou er nog een hypotheek van 420.000 euro op de woonboerderij met dubbele garage, gastenverblijf en paardenstal resten.

Het kasteel dat de familie achterlaat staat nog te koop. Eerder werd woensdag duidelijk bij RTL Boulevard dat de Meilandjes inmiddels al in Hengelo zijn neergestreken. In het nieuwe seizoen - dat tweemaal per week te zien zal zijn - zal in het teken staan van hun terugkeer naar Nederland.