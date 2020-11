Broer Diana: ’Niet blij met alleen excuses van BBC voor interview’

Daar sprak hij over het nieuwe onderzoek dat gestart is naar aanleiding van het Panorama-interview met Diana van 25 jaar geleden. Eerder beweerde Earl Spencer dat Martin Bashir, die het interview afnam, hem ’valse bankafschriften’ liet zien om zo de koninklijke familie binnen te komen.

Earl Spencer zei woensdag dat de BBC een aantal ’zeer, zeer serieuze vragen hierover moet beantwoorden’ en dat hij voor zijn zus opkwam omdat ’Diana altijd voor mij opkwam’.

In het interview met de BBC sprak Diana voor het eerst openhartig over haar huwelijksproblemen met prins Charles, de vader van haar kinderen Harry en William. Het stel sliep toen al een aantal jaar niet meer in hetzelfde bed, maar vlak na het interview ging het koppel op papier ook uit elkaar.