GoT-makers werken aan nieuwe Star Wars-serie

De films staan los van de originele Skywalker-saga die in 1977 begon met A New Hope en volgend jaar eindigt bij het nog titelloze Episode IX. Ook staat de nieuw trilogie los van de in december aangekondigde driedelige reeks die The Last Jedi-regisseur Rian Johnson gaat maken. Releasedatums zijn nog niet bekendgemaakt.

„David en Dan zijn een van de beste verhalenvertellers van onze tijd”, zegt Kathleen Kennedy van Lucasfilm. Ze roemt het duo om de rijke mythologische verhalen en complexe karakters.

Benioff en Weiss gaan na de seizoensfinale van Game of Thrones aan de slag. De twee hebben altijd van deze kans gedroomd, zo laten ze weten. „We voelen ons vereerd, zijn een beetje bang voor de enorme verantwoordelijkheid en hebben ontzettend veel zin om aan het werk te gaan na het laatste seizoen van Game of Thrones.”