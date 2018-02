Gaat dochter Lizzy Wendy achterna?

Wendy, lachend: ,,Maar misschien is ze meer een type voor achter de schermen. Zoals haar vader...’’ Ⓒ Ferry de Kok

Wacht de kleine LIZZY, de pas zevenjarige dochter van WENDY VAN DIJK en ERLAND GALJAARD, net zo’n mooie toekomst als haar moeder? Bij de opening van de nieuwe dansacademie van BARRIE STEVENS sloot Wendy dát in ieder geval niet uit. ,,Ze heeft er zoveel plezier in, ja, wie weet treedt ze in mijn voetsporen.’’