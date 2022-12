Premium Het beste van De Telegraaf

Koude ker(st)mis voor koningin Margrethe: zoons ver weg van huis

Als de Deense koningin Margrethe (82) gehoopt had de feestdagen samen met haar kinderen en kleinkinderen door te brengen, komt ze van een koude ker(st)mis thuis. Haar zoons, kroonprins Frederik en prins Joachim, zullen niet in het paleis aanschuiven aan de kerstdis bij hun moeder. Sterker nog: Frederik is met zijn gezin meer dan tienduizend kilometer verwijderd van Denemarken.