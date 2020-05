Frans Duijts wil gratis optredens weggeven

„Ik krijg veel aanvragen of ik kan komen optreden op verschillende locaties om mensen een hart onder de riem te steken. Het is helaas niet mogelijk om dit allemaal te doen”, schrijft Frans.

Hij legt uit dat hij een plan heeft bedacht. „Ik heb iets bedacht waardoor ik deze mensen uiteindelijk toch kan bedanken voor hun inzet in deze heftige tijd. Vanaf 12 mei (dag van de verpleging) geef ik elke week mensen de kans om een gratis optreden te winnen die ik zal geven ná de corona- tijd. Alle mensen die zich nu inzetten voor Nederland maken kans om een optreden te winnen.”

De volkszanger gaat in totaal vijf optredens weggeven.

Frans heeft het vermoeden dat hij het coronavirus zelf heeft gehad en bracht na optredens in Oostenrijk twee weken thuis in zelfisolatie door. Dat ging hem niet in de koude kleren zitten. „In de tweede week dacht ik: ik trek hier alles uit de kast en ik gooi alles dwars door de ramen naar buiten. Ik was net zo’n gekooide leeuw”, vertelde Duijts aan Shownieuws. „Laat mij maar gewoon naar buiten. Alleen maar dat binnen zitten maakt je depressief. Tenminste mij wel.”