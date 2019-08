Grey’s Anatomy-actrice Camilla Luddington getrouwd

De twee kozen voor een romantische en intieme ceremonie aan de kust van Californië. „Ik heb altijd tegen Matt gezegd dat ik de oceaan wilde zien”, zei de 35-jarige actrice over haar ideale trouwlocatie. „Dat was het enige dat ik wilde.” Begin vorig jaar maakte ze via Instagram bekend verloofd te zijn.

Luddington en Alan, die vorig jaar te zien was in de Amerikaanse serie Castle Rock, leerden elkaar in 2008 kennen. In 2017 kregen ze een dochtertje.